“Міста Вовчанська як міста тепер не існує” – Федоренко з “Ахіллеса”
Про ситуацію у Вовчанську, а також – про плани окупантів на Куп’янському напрямку розповів командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону.
За словами Федоренка, у Вовчанську ініціатива залишається на боці ЗСУ. Українські захисники продовжують стримувати атаки окупантів, хоча через постійні ворожі обстріли значно постраждала інфраструктура міста.
“Міста Вовчанськ як міста, зі спорудами, будинками тепер не існує. Противник наразі із застосуванням артилерії, КАБів буквально стер Вовчанськ з лиця землі”, – уточнив Федоренко.
Загалом, додав командир батальйону, на півночі Харківщини ситуація залишається незмінною – ворог не може просуватися та постійно атакує наші позиції.
“За останній період противник не мав жодних тактичних успіхів на полі бою, попри те, що інтенсивність бойових дій зараз переходить за межу вище середнього. Уся жива сила, техніка противника, яка маневрує, яка намагається продавити наші бойові порядки, своєчасно виявляється за рахунок об’єднаної роботи, об’єднаного впливу”, – зазначив Федоренко.
Тим часом на Куп’янському напрямку тривають тяжкі бої.
“Попри те, що ворог пре всім, чим може – це і легкоброньована, броньована техніка, це і високоманеврена техніка, застосування авіцації достатньо масоване, всіх доступних засобів безпілотних систем і масовані штурми саме живою силою. Виглядає це за наступним сценарієм: ворог перебігає в чистому полі від позиції до позиції, біжить десять осіб, дев’ять Сили оборони ліквідували, один добіг, наступна хвиля – два добігли. Потім противник перегруповується і намагається протискати далі. Для них пріоритетне завдання, попри втрати, досягнути того, щоб вони змогли закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл для того, щоб просунутися до Купʼянська. На поточний момент ідуть дуже і дуже складні бої”, – сказав Федоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ахиллес, бои, вовчанськ, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 10:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію у Вовчанську, а також – про плани окупантів на Куп’янському напрямку розповів командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону.".