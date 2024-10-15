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Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)

Україна 07:49   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши кілька нових населених пунктів, що захопив ворог. 

Серед окупованих територій – село Невське. Від нього до кордону Харківщини трохи більше, ніж 10 кілометрів.

Нагадаємо, раніше командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що в окупантів з’явилася нова мета. Наразі їх головним завданням є захоплення Куп’янська-Вузлового. А зараз РФ намагається зайняти лівий берег річки Оскіл.

Читайте також: Чи є військові із Північної Кореї на Харківщині: хто воює на боці РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 07:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши кілька нових населених пунктів, що захопив ворог. ".