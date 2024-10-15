Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши кілька нових населених пунктів, що захопив ворог.

Серед окупованих територій – село Невське. Від нього до кордону Харківщини трохи більше, ніж 10 кілометрів.

Нагадаємо, раніше командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що в окупантів з’явилася нова мета. Наразі їх головним завданням є захоплення Куп’янська-Вузлового. А зараз РФ намагається зайняти лівий берег річки Оскіл.