Армія РФ наближається – ворог окупував нові території (карта Deep State)
Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши кілька нових населених пунктів, що захопив ворог.
Серед окупованих територій – село Невське. Від нього до кордону Харківщини трохи більше, ніж 10 кілометрів.
Нагадаємо, раніше командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що в окупантів з’явилася нова мета. Наразі їх головним завданням є захоплення Куп’янська-Вузлового. А зараз РФ намагається зайняти лівий берег річки Оскіл.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, боевые действия, карты, окупація;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 07:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши кілька нових населених пунктів, що захопив ворог. ".