Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав несколько новых населенных пунктов, которые захватил враг.
Среди оккупированных территорий – село Невское. От него до границы Харьковщины чуть больше 10 километров.
Напомним, ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что у оккупантов появилась новая цель. Теперь их главной задачей является захват Купянска-Узлового. А на данный момент РФ пытается занять левый берег речки Оскол.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, боевые действия, карты, окупація;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 07:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав несколько новых населенных пунктов, которые захватил враг. ".