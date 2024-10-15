Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)

Украина 07:49   15.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State) Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав несколько новых населенных пунктов, которые захватил враг. 

Среди оккупированных территорий – село Невское. От него до границы Харьковщины чуть больше 10 километров.

Напомним, ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что у оккупантов появилась новая цель. Теперь их главной задачей является захват Купянска-Узлового. А на данный момент РФ пытается занять левый берег речки Оскол.

Читайте также: Есть ли военные из Северной Кореи на Харьковщине: кто воюет на стороне РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области
Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области
14.10.2024, 21:22
Новости Харькова – главное за 15 октября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 15 октября: как прошла ночь
15.10.2024, 07:05
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
14.10.2024, 13:55
Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)
Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)
15.10.2024, 07:49
Рейды военкомов по заведениям в Харькове: в ОТЦК объяснили суть происходящего
Рейды военкомов по заведениям в Харькове: в ОТЦК объяснили суть происходящего
13.10.2024, 10:42
Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября
Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября
14.10.2024, 18:52

Новости по теме:

08:39
Враг оккупировал еще один населенный пункт, в Deep State обновили карту боев
07:30
Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки
08:30
Успехи врага на Харьковщине: какие территории захватили россияне – DeepState
07:51
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
07:07
СОУ выбили противника из Сотницкого Казачка — Deep State обновил карту

Вы читали новость: «Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав несколько новых населенных пунктов, которые захватил враг. ".