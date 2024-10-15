Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав несколько новых населенных пунктов, которые захватил враг.

Среди оккупированных территорий – село Невское. От него до границы Харьковщины чуть больше 10 километров.

Напомним, ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что у оккупантов появилась новая цель. Теперь их главной задачей является захват Купянска-Узлового. А на данный момент РФ пытается занять левый берег речки Оскол.