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ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине

Украина 07:25   15.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине

В утренней сводке 15 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали об успехах армии РФ на севере Харьковской области.

По данным ISW, после ряда штурмов на севере Харьковщины оккупанты все же смогли продвинуться в Волчанске. Также РФ продолжает атаковать наши позиции на юго-западе от города, в районе Старицы.

Кроме того, ВС РФ не оставляют попыток захватить новые территории и на Купянском направлении.

«Российские силы также продолжали атаки северо-восточнее Купянска близ Синьковки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 15 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали об успехах армии РФ на севере Харьковской области.".