ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине

В утренней сводке 15 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали об успехах армии РФ на севере Харьковской области.

По данным ISW, после ряда штурмов на севере Харьковщины оккупанты все же смогли продвинуться в Волчанске. Также РФ продолжает атаковать наши позиции на юго-западе от города, в районе Старицы.

Кроме того, ВС РФ не оставляют попыток захватить новые территории и на Купянском направлении.

«Российские силы также продолжали атаки северо-восточнее Купянска близ Синьковки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки», – добавили в Институте изучения войны.