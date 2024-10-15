ISW: росіяни просунулися у Вовчанську та атакують на Куп’янщині
У ранковому зведенні 15 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проінформували про успіхи армії РФ на півночі Харківської області.
За даними ISW, після низки штурмів на півночі Харківщини окупанти все ж таки змогли просунутися у Вовчанську. Також РФ продовжує атакувати наші позиції на південному заході від міста, у районі Стариці.
Крім того, ЗС РФ не полишають спроб захопити нові території й на Куп’янському напрямку.
“Російські сили також продовжували атаки на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 07:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 15 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проінформували про успіхи армії РФ на півночі Харківської області.".