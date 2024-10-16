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Небольшой дождь, прохладно. Какая будет погода 17 октября в Харькове и области

Погода 20:00   16.10.2024
Оксана Якушко
Небольшой дождь, прохладно. Какая будет погода 17 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 17 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Небольшой дождь. 🌧
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем ​​6 — 11° тепла.

По городу: Дождь. 🌧
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем ​​8 — 10° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".