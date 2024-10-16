Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Невеликий дощ, прохолодно. Якою буде погода 17 жовтня у Харкові та області

Погода 20:00   16.10.2024
Оксана Якушко
Невеликий дощ, прохолодно. Якою буде погода 17 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 17 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Місцями невеликий дощ.  🌧

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

По місту: Невеликий дощ.  🌧

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 8 – 10° тепла.

Читайте також: Саджати ліс готуються неподалік Харкова: буде дуб, сосна й горіх (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Невеликий дощ, прохолодно. Якою буде погода 17 жовтня у Харкові та області
Невеликий дощ, прохолодно. Якою буде погода 17 жовтня у Харкові та області
16.10.2024, 20:00
Новини Харкова – головне за 16.10: атаки РФ, операція ГУР біля Липців
Новини Харкова – головне за 16.10: атаки РФ, операція ГУР біля Липців
16.10.2024, 17:32
Ліків на 4,6 млн грн закупили цьогоріч на Харківщині
Ліків на 4,6 млн грн закупили цьогоріч на Харківщині
16.10.2024, 18:45
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
16.10.2024, 17:27
За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт
За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт
16.10.2024, 16:34
Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
16.10.2024, 16:50

Новини за темою:

19:27
Сильний вітер, похолодає. Якою буде погода 14 жовтня у Харкові та області
20:57
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
20:04
Холодна ніч, теплий день. Якою буде погода 10 жовтня у Харкові та області
21:18
Знову без дощів. Якою буде погода 9 жовтня у Харкові та області
20:25
Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області

Ви читали новину: «Невеликий дощ, прохолодно. Якою буде погода 17 жовтня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".