Пять боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.
Семь раз враг штурмовал наши позиции на Купянском направлении возле Кучеровки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбили, пять боев еще продолжаются.
Читайте также: Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.".