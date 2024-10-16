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Пять боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:27   16.10.2024
Оксана Якушко
Пять боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.

Семь раз враг штурмовал наши позиции на Купянском направлении возле Кучеровки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбили, пять боев еще продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.".