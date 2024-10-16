Пять боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.

Семь раз враг штурмовал наши позиции на Купянском направлении возле Кучеровки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбили, пять боев еще продолжаются.