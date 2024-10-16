П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сім разів ворог штурмував наші позиції на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбили, п’ять боїв ще тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 17:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.".