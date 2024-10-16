Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:27   16.10.2024
Оксана Якушко
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сім разів ворог штурмував наші позиції на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбили, п’ять боїв ще тривають.

Читайте також: Генштаб: 39 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямку за добу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
16.10.2024, 17:27
Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
16.10.2024, 16:50
За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт
За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт
16.10.2024, 16:34
Садити ліс готуються неподалік Харкова: буде дуб, сосна й горіх (фото)
Садити ліс готуються неподалік Харкова: буде дуб, сосна й горіх (фото)
16.10.2024, 16:15
Освітянка-зрадниця на Харківщині проведе у тюрмі понад рік – прокуратура
Освітянка-зрадниця на Харківщині проведе у тюрмі понад рік – прокуратура
16.10.2024, 15:37
Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика
Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика
16.10.2024, 14:43

Новини за темою:

17:21
Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
17:49
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
18:31
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10:03
Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію
18:17
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ

Ви читали новину: «П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.".