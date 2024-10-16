П’ять боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сім разів ворог штурмував наші позиції на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбили, п’ять боїв ще тривають.