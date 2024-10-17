За телефонный звонок 19-летнему парню в Харькове грозит до восьми лет тюрьмы

В суд в Харькове передали дело 19-летнего парня, который, по версии следствия, сделал фейковое сообщение о заминировании медицинского колледжа.

В июне этого года компания друзей находилась в квартире. Парень просматривал контакты в смартфоне своей девушки и его заинтересовал один из номеров. Девушка объяснила, что он принадлежит преподавательнице медколледжа, в котором она учится. Парень позвонил женщине со своего телефона и заявил, что учебное заведение «заминировано», информируют в областной прокуратуре.

Следственно-оперативная группа провела по указанному адресу проверки и обследования. Взрывных устройств и взрывоопасных веществ там не обнаружили.

Псевдоминера будут судить в Киевском райсуде Харькова. По ч. 2 ст. 259 УКУ ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.