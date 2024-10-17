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За телефонний дзвінок 19-річному хлопцю в Харкові загрожує до 8 років тюрми

Суспільство 20:11   17.10.2024
Олена Нагорна
За телефонний дзвінок 19-річному хлопцю в Харкові загрожує до 8 років тюрми Фото: поліція Черкаської області

До суду у Харкові передали справу 19-річного хлопця, який, за версією слідства, зробив фейкове повідомлення про замінування медичного коледжу.

У червні цього року компанія друзів перебувала у квартирі. Хлопець переглядав контакти у смартфоні своєї дівчини та його зацікавив один із номерів. Дівчина пояснила, що він належить викладачці медколеджу, де вона навчається. Хлопець зателефонував жінці зі свого телефону та заявив, що навчальний заклад «замінований», інформують  в обласній прокуратурі.

Слідчо-оперативна група провела за вказаною адресою перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин там не виявили.

Псевдомінера судитимуть у Київському райсуді Харкова. За ч. 2 ст. 259 ККУ йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Читайте також: Хвиля псевдомінувань: хто отримав анонімки у Харкові та області

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду у Харкові передали справу 19-річного хлопця, який, за версією слідства, зробив фейкове повідомлення про замінування медичного коледжу.".