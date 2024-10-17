За телефонний дзвінок 19-річному хлопцю в Харкові загрожує до 8 років тюрми

До суду у Харкові передали справу 19-річного хлопця, який, за версією слідства, зробив фейкове повідомлення про замінування медичного коледжу.

У червні цього року компанія друзів перебувала у квартирі. Хлопець переглядав контакти у смартфоні своєї дівчини та його зацікавив один із номерів. Дівчина пояснила, що він належить викладачці медколеджу, де вона навчається. Хлопець зателефонував жінці зі свого телефону та заявив, що навчальний заклад «замінований», інформують в обласній прокуратурі.

Слідчо-оперативна група провела за вказаною адресою перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин там не виявили.

Псевдомінера судитимуть у Київському райсуді Харкова. За ч. 2 ст. 259 ККУ йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.