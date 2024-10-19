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Шесть атак на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00

Общество 16:29   19.10.2024
Виктория Яковенко
Шесть атак на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанска. Сейчас в четырех локациях продолжаются бои.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боев продолжаются. Украинские воины продолжают удерживать оборону.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанска. Сейчас в четырех локациях продолжаются бои.".