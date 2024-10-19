Шесть атак на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанска. Сейчас в четырех локациях продолжаются бои.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боев продолжаются. Украинские воины продолжают удерживать оборону.