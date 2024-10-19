Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00

На Харківському напрямку окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. Наразі в чотирьох локаціях тривають бої.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боїв тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.