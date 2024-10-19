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Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00

Суспільство 16:29   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. Наразі в чотирьох локаціях тривають бої.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боїв тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.

Читайте також: РФ прагне знову окупувати Куп’янськ – британська розвідка про ситуацію

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. Наразі в чотирьох локаціях тривають бої.".