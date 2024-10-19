Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. Наразі в чотирьох локаціях тривають бої.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боїв тривають. Українські воїни продовжують тримати оборону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 16:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. Наразі в чотирьох локаціях тривають бої.".