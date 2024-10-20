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Механизированное разминирование: в ГСЧС показали, как машины очищают область

Общество 15:30   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Механизированное разминирование: в ГСЧС показали, как машины очищают область Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали машины, которые помогают пиротехникам очищать деоккупированные территории Харьковщины от российских снарядов.

Специальные машины PT-300 и DOK-ING MV-10 помогают сотрудникам ГСЧС автоматизированно, а самое главное – безопасно очищать большие площади от мин и другие взрывоопасных предметов.

«Благодаря мощным металлическим валам и цепям они разрушают мины на поверхности и под землей, сводя риск для жизни людей к минимуму. Работа пиротехников чрезвычайно важна для безопасности сельского хозяйства и восстановления экономики, ведь они возвращают украинские земли для безопасного использования», – объяснили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС показали машины, которые помогают пиротехникам очищать деоккупированные территории Харьковщины от российских снарядов.".