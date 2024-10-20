Механизированное разминирование: в ГСЧС показали, как машины очищают область
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали машины, которые помогают пиротехникам очищать деоккупированные территории Харьковщины от российских снарядов.
Специальные машины PT-300 и DOK-ING MV-10 помогают сотрудникам ГСЧС автоматизированно, а самое главное – безопасно очищать большие площади от мин и другие взрывоопасных предметов.
«Благодаря мощным металлическим валам и цепям они разрушают мины на поверхности и под землей, сводя риск для жизни людей к минимуму. Работа пиротехников чрезвычайно важна для безопасности сельского хозяйства и восстановления экономики, ведь они возвращают украинские земли для безопасного использования», – объяснили спасатели.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, разминирование, розмінування, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 15:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС показали машины, которые помогают пиротехникам очищать деоккупированные территории Харьковщины от российских снарядов.".