Механизированное разминирование: в ГСЧС показали, как машины очищают область

В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали машины, которые помогают пиротехникам очищать деоккупированные территории Харьковщины от российских снарядов.

Специальные машины PT-300 и DOK-ING MV-10 помогают сотрудникам ГСЧС автоматизированно, а самое главное – безопасно очищать большие площади от мин и другие взрывоопасных предметов.

«Благодаря мощным металлическим валам и цепям они разрушают мины на поверхности и под землей, сводя риск для жизни людей к минимуму. Работа пиротехников чрезвычайно важна для безопасности сельского хозяйства и восстановления экономики, ведь они возвращают украинские земли для безопасного использования», – объяснили спасатели.