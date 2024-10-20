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Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область

Суспільство 15:30   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область

В облуправлінні ДСНС в Харківській області показали машини, як машини допомагають піротехнікам очищати деокуповані території Харківщини від російських снарядів.

Спеціальні машини PT-300 та DOK-ING MV-10 допомагають співробітникам ДСНС автоматизовано, а найголовніше – безпечно очищати великі площі від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

“Завдяки потужним металевим валам і ланцюгам, вони руйнують міни на поверхні та під землею, зводячи ризик для життя людей до мінімуму. Праця піротехніків є надзвичайно важливою для безпеки сільського господарства та відновлення економіки, адже вони повертають українські землі для безпечного використання”, – пояснили рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС в Харківській області показали машини, як машини допомагають піротехнікам очищати деокуповані території Харківщини від російських снарядів.".