Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область

В облуправлінні ДСНС в Харківській області показали машини, як машини допомагають піротехнікам очищати деокуповані території Харківщини від російських снарядів.

Спеціальні машини PT-300 та DOK-ING MV-10 допомагають співробітникам ДСНС автоматизовано, а найголовніше – безпечно очищати великі площі від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

“Завдяки потужним металевим валам і ланцюгам, вони руйнують міни на поверхні та під землею, зводячи ризик для життя людей до мінімуму. Праця піротехніків є надзвичайно важливою для безпеки сільського господарства та відновлення економіки, адже вони повертають українські землі для безпечного використання”, – пояснили рятувальники.