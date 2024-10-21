Генштаб о боях на Харьковщине, наступлении РФ и вражеских обстрелах

В утренней сводке 21 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области.

В течение суток на Харьковском направлении враг наступал четыре раза. ВСУ отбивали штурмы врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении было 12 боев, сообщили в Генштабе.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Дергачи, Богуславку, Харьков, Волчанск и Сеньково.

Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях врага.