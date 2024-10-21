Генштаб о боях на Харьковщине, наступлении РФ и вражеских обстрелах
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 21 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области.
В течение суток на Харьковском направлении враг наступал четыре раза. ВСУ отбивали штурмы врага в районе Волчанска.
На Купянском направлении было 12 боев, сообщили в Генштабе.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового», – написали в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Дергачи, Богуславку, Харьков, Волчанск и Сеньково.
Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 21 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – о вражеских обстрелах области.".