Генштаб про бої на Харківщині, наступ РФ та ворожі обстріли

У ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області.

Протягом доби на Харківському напрямку ворог наступав чотири рази. ЗСУ відбивали штурми ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було 12 боїв, повідомили в Генштабі.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового”, – написали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Дергачі, Богуславку, Харків, Вовчанськ та Сенькове.

Крім того, у ГШ оновили дані про втрати ворога.