Генштаб про бої на Харківщині, наступ РФ та ворожі обстріли
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області.
Протягом доби на Харківському напрямку ворог наступав чотири рази. ЗСУ відбивали штурми ворога в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку було 12 боїв, повідомили в Генштабі.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового”, – написали в ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Дергачі, Богуславку, Харків, Вовчанськ та Сенькове.
Крім того, у ГШ оновили дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області.".