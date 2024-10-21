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Генштаб про бої на Харківщині, наступ РФ та ворожі обстріли

Україна 08:55   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб про бої на Харківщині, наступ РФ та ворожі обстріли Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області.

Протягом доби на Харківському напрямку ворог наступав чотири рази. ЗСУ відбивали штурми ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було 12 боїв, повідомили в Генштабі.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового”, – написали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Дергачі, Богуславку, Харків, Вовчанськ та Сенькове.

Крім того, у ГШ оновили дані про втрати ворога.

Читайте також: По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про ворожі обстріли області.".