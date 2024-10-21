За сутки ВСУ ликвидировали 121 оккупанта, РФ обстреляла наши позиции 389 раз
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях РФ, боях и обстрелах сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг 4 раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 4 КАБов и 16 НАР. Нанесли 50 ударов дронами-камикадзе. Совершили 389 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
За сутки украинские защитники ликвидировали 121 военного РФ: 43 – ранены, 78 – убиты. Также на Харьковском направлении враг потерял 61 единицу вооружения и военной техники: танк, три артсистемы, 11 авто, 44 БПЛА. Кроме того, ВСУ уничтожили 83 укрытия и место для хранения БК.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 11:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях РФ, боях и обстрелах сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".