За добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта, РФ обстріляла наші позиції 389 разів

Про ситуацію на Харківському напрямку, а також – про втрати РФ, бої та обстріли повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог 4 рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 3 авіаудари з використанням 4 КАБів та 16 НАР. Завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 389 обстрілів позицій захисників України”, – написали в ОТУВ “Харків”.

За добу українські захисники ліквідували 121 військового РФ: 43 – поранено, 78 – убито. Також на Харківському напрямку ворог втратив 61 одиницю озброєння та військової техніки: танк, три артсистеми, 11 авто, 44 БПЛА. Крім того, ЗСУ знищили 83 укриття та місце для зберігання БК.