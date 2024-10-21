За добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта, РФ обстріляла наші позиції 389 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському напрямку, а також – про втрати РФ, бої та обстріли повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог 4 рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 3 авіаудари з використанням 4 КАБів та 16 НАР. Завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 389 обстрілів позицій захисників України”, – написали в ОТУВ “Харків”.
За добу українські захисники ліквідували 121 військового РФ: 43 – поранено, 78 – убито. Також на Харківському напрямку ворог втратив 61 одиницю озброєння та військової техніки: танк, три артсистеми, 11 авто, 44 БПЛА. Крім того, ЗСУ знищили 83 укриття та місце для зберігання БК.
Читайте також: Генштаб про бої на Харківщині, наступ РФ та ворожі обстріли
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 11:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку, а також – про втрати РФ, бої та обстріли повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".