«Не хватает мест»: харьковчан просят забрать кошек и собак из приюта (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В КП «Центр обращения с животными» не хватает мест. Ситуация обострилась из-за эвакуации из Купянской и соседних громад.
«Граждане каждый день привозят животных на бесплатную передержку. Поэтому к харьковчанам обращаются с предложением забирать домашних любимцев», — отметили в Харьковском горсовете.
Выбрать животное можно в приюте или на сайте КП. Телефоны для справок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» не хватает мест. Ситуация обострилась из-за эвакуации из Купянской и соседних громад.".