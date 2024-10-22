«Не хватает мест»: харьковчан просят забрать кошек и собак из приюта (фото)

В КП «Центр обращения с животными» не хватает мест. Ситуация обострилась из-за эвакуации из Купянской и соседних громад.

«Граждане каждый день привозят животных на бесплатную передержку. Поэтому к харьковчанам обращаются с предложением забирать домашних любимцев», — отметили в Харьковском горсовете.

Выбрать животное можно в приюте или на сайте КП. Телефоны для справок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.