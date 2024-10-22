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«Не хватает мест»: харьковчан просят забрать кошек и собак из приюта (фото)

Общество 15:38   22.10.2024
Виктория Яковенко
«Не хватает мест»: харьковчан просят забрать кошек и собак из приюта (фото) Фото: Харьковский горсовет

В КП «Центр обращения с животными» не хватает мест. Ситуация обострилась из-за эвакуации из Купянской и соседних громад.

«Граждане каждый день привозят животных на бесплатную передержку. Поэтому к харьковчанам обращаются с предложением забирать домашних любимцев», — отметили в Харьковском горсовете.

Выбрать животное можно в приюте или на сайте КП. Телефоны для справок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.

харьковчан просят забрать животных
Фото: Харьковский горсовет
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харьковский горсовет
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харьковский горсовет
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харьковский горсовет
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» не хватает мест. Ситуация обострилась из-за эвакуации из Купянской и соседних громад.".