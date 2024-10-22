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«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото)

Суспільство 15:38   22.10.2024
Вікторія Яковенко
«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото) Фото: Харківська міськрада

У КП «Центр поводження з тваринами» бракує місць. Ситуація загострилась через евакуацію з Куп’янської та сусідніх громад.

«Громадяни щодня привозять тварин на безкоштовну перетримку. Тож до харків’ян звертаються з пропозицією забирати хатніх улюбленців», – зазначили у Харківській міськраді.

Обрати тварину можна у притулку або на сайті КП. Телефони для довідок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.

харьковчан просят забрать животных
Фото: Харківська міськрада
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харківська міськрада
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харківська міськрада
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харківська міськрада
харьковчан просят забрать животных
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» бракує місць. Ситуація загострилась через евакуацію з Куп’янської та сусідніх громад.".