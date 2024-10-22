«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото)
Фото: Харківська міськрада
У КП «Центр поводження з тваринами» бракує місць. Ситуація загострилась через евакуацію з Куп’янської та сусідніх громад.
«Громадяни щодня привозять тварин на безкоштовну перетримку. Тож до харків’ян звертаються з пропозицією забирати хатніх улюбленців», – зазначили у Харківській міськраді.
Обрати тварину можна у притулку або на сайті КП. Телефони для довідок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, животні, забрать, коты, приют, собаки, харьковчан;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» бракує місць. Ситуація загострилась через евакуацію з Куп’янської та сусідніх громад.".