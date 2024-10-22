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Терехов: из материалов, оставшихся после «прилетов», будут строить дома

Общество 09:49   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: из материалов, оставшихся после «прилетов», будут строить дома

О планах по восстановлению домов на Северной Салтовке рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. 

«Сейчас мы не прекращаем строительные работы и надеюсь, что до конца года мы еще 5 домов отстроим. Эти дома имели значительные разрушения и конструктивные разрушения, но мы делаем сейчас по-другому: отстраиваем с системой энергосбережения фасады для того, чтобы люди имели возможность уже жить в своих домах», – сообщил Терехов.

Также мэр рассказал, что по итогам Международного конкурса «Kharkiv Housing Challenge» определили победителей конкурса проектов по восстановлению Северной Салтовки.

«Со всего мира были заявки и предоставили такие проекты, – очень интересные проекты, которые рассматривало международное жюри, я тоже участвовал в этом. И три лучших проекта, вчера было решение жюри, – что они стали победителями, получили определенные премии. Но это не главное. Главное, что эти проекты нам нужно воплощать в жизнь. Это очень интересные проекты, которые сделаны с использованием переработки материалов, которые остаются после «прилетов». Кроме этого, интересны очень проекты, потому что там применены энергосберегающие технологии, там есть паркинги двойного назначения и очень интересно оборудованы бомбоубежища», – сказал Терехов.

По его словам, ждать долго не собираются и уже в следующем году приступят к работам. Первым этапом планируют создать проектные решения.

Читайте также: Британцы победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах по восстановлению домов на Северной Салтовке рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. ".