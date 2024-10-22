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Терехов: із матеріалів, що залишилися після “прильотів”, будуватимуть дома

Суспільство 09:49   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: із матеріалів, що залишилися після “прильотів”, будуватимуть дома

Про плани щодо відновлення будинків на Північній Салтівці розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. 

“Зараз ми не припиняємо будівельні роботи і маю надію, що до кінця року ми ще пʼять будинків відбудуємо. Ці будинки мали значні руйнації, і конструктивні руйнації, але ми робимо зараз по-іншому: відбудовуємо із системою енергоощадження фасади для того, щоб люди мали можливість уже жити у своїх домівках”, – повідомив Терехов.

Також мер розповів, що за підсумками Міжнародного конкурсу Kharkiv Housing Challenge визначили переможців конкурсу проєктів із відновлення Північної Салтівки.

“Зі всього світу були заявки і надали такі проєкти, дуже цікаві проєкти, які розглядало міжнародне журі, я теж брав участь у цьому. І три найкращі проєкти, вчора було рішення журі, що вони стали переможцями, – отримали певні премії. Але це не головне. Головне, що ці проєкти нам потрібно втілювати у життя. Це – дуже цікаві проєкти, які зроблені із використанням перероблених матеріалів, які залишаються після «прильотів». Крім цього, цікаві дуже проєкти, бо там застосовані енергоощадні технології, там є паркінги подвійного призначення і дуже цікаво обладнані бомбосховища”, – сказав Терехов.

За його словами, чекати довго не збираються і вже наступного року розпочнуть роботи. Першим етапом планують створити проєктні рішення.

Читайте також: Британці перемогли у конкурсі з відновлення Північної Салтівки у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани щодо відновлення будинків на Північній Салтівці розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. ".