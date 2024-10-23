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На Харьковском направлении РФ начала использовать дроны нового типа – ISW

Украина 09:46   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении РФ начала использовать дроны нового типа – ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, (ISW) на севере Харьковщины оккупанты начали запускать новые беспилотники.

Несмотря на попытки россиян прорвать оборону ВСУ, в районе Волчанска и Старицы, а также – Липцев, ситуация на фронте не изменилась, сообщили в ISW.

«Пресс-секретарь Харьковской группировки войск Украины подполковник Евгений Романов 21 октября заявил, что российские войска начали использовать беспилотники с проводной связью на севере Харьковской области. Романов заявил, что проводные беспилотники эффективно действуют как обычные противотанковые управляемые ракеты, но их эффективности препятствует длина соединительной оптоволоконной проволоки, дополнительный вес и склонность к зацеплению за помехи. Романов отметил, что украинские силы уже разработали методы противодействия проводным российским беспилотникам», написали в Институте изучения войны.

По данным российских источников, РФ продвинулась на северо-востоке от Купянска, в районе Стельмаховки. Однако в ISW пока что не нашли подтверждений этому заявлению.

«Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Купянска в районе Лимана Первого; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Зеленого Роща, Стельмаховки, Лозовой, Песчаного», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) на севере Харьковщины оккупанты начали запускать новые беспилотники.".