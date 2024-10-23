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На Харківському напрямку РФ почала використовувати дрони нового типу – ISW

Україна 09:46   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківському напрямку РФ почала використовувати дрони нового типу – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, (ISW) на півночі Харківщини окупанти почали запускати нові безпілотники.

Попри спроби росіян прорвати оборону ЗСУ, в районі Вовчанська та Стариці, а також – Липців, ситуація на фронті не змінилася, повідомили в ISW.

“Прессекретар Харківського угруповання військ України підполковник Євгеній Романов 21 жовтня заявив, що російські війська почали використовувати безпілотники з провідним зв’язком на півночі Харківської області. Романов заявив, що російські війська почали використовувати безпілотники з дротовим зв’язком на півночі Харківської області. Романов заявив, що дротові безпілотники ефективно діють як звичайні протитанкові керовані ракети, але їх ефективності перешкоджає довжина з’єднувального оптоволоконного дроту, додаткова вага дроту та схильність до зачеплення за перешкоди. Романов зазначив, що українські сили вже розробили методи протидії дротовим російським безпілотникам”, – написали в Інституті вивчення війни. 

За даними російських джерел, РФ просунулась на північний схід від Куп’янська, в районі Стельмахівки. Однак в ISW поки що не знайшли підтверджень цій заяві.

“Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Куп’янська в районі Лимана Першого; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Зеленого Гаю, Стельмахівки, Лозової, Піщаного”, – додали в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни, (ISW) на півночі Харківщини окупанти почали запускати нові безпілотники.".