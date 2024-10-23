Вечерние «прилеты» по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)

Промышленные зоны в Холодногорском и Киевском районах Харькова подверглись вражескому авиаудару около 21 часа 22 октября, рассказал спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его данным, было два попадания, тип и модель боеприпасов устанавливается.

В результате взрывов были несущественно повреждены несколько частных домов и две девятиэтажки. Там выбито несколько десятков окон, поврежден фасад. Обошлось без пострадавших.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове в 21:25. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударами были Холодногорский и Киевский районы.