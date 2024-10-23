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Вечерние «прилеты» по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)

Происшествия 00:40   23.10.2024
Елена Нагорная
Вечерние «прилеты» по Харькову: прокуратура показала последствия (видео) Скриншот

Промышленные зоны в Холодногорском и Киевском районах Харькова подверглись вражескому авиаудару около 21 часа 22 октября, рассказал спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его данным, было два попадания, тип и модель боеприпасов устанавливается.

В результате взрывов были несущественно повреждены несколько частных домов и две девятиэтажки. Там выбито несколько десятков окон, поврежден фасад. Обошлось без пострадавших.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове в 21:25. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударами были Холодногорский и Киевский районы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 00:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Промышленные зоны в Холодногорском и Киевском районах Харькова подверглись вражескому авиаудару около 21 часа".