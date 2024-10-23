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Вечірні «прильоти» по Харкову: прокуратура показала наслідки (відео)

Події 00:40   23.10.2024
Олена Нагорна
Вечірні «прильоти» по Харкову: прокуратура показала наслідки (відео) Скриншот

Промислові зони в Холодногірському та Київському районах Харкова зазнали ворожого авіаудару після 21-ї години 22 жовтня, розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його даними, було два влучання, тип та модель боєприпасів встановлюється.

Внаслідок вибухів були несуттєво пошкоджені декілька приватних будинків та дві дев’ятиповерхівки. Там вибито декілька десятків вікон, пошкоджений фасад. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові о 21:25. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударами були Холодногірський та Київський райони.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 00:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Промислові зони в Холодногірському та Київському районах Харкова зазнали ворожого авіаудару після 21-ї години".