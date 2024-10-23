Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу
Фото: ХГС
Движение транспорта на улице Каденюка, возле дома №9/23, будет запрещено завтра, 24 октября, до 17:00.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных мероприятий. Объехать закрытый участок можно по свободной от работ полосе», – написали в мэрии.
Троллейбусы на улице Каденюка на участке от проспекта Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого ходить не будут. Поэтому на время проведения ремонтных работ транспорт будет курсировать по-новому:
№25: ст. м. «Дворец Спорта» — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — ул. Каденюка — пр. Петра Григоренко — пр. Героев Харькова — ст. м. «Дворец Спорта».
Читайте также: Ночью 0, днем до +18: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение транспорта, міськрада, перекроют дорогу, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 10:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Каденюка, возле дома №9/23, будет запрещено завтра, 24 октября, до 17:00.".