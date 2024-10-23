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Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу

Общество 10:12   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу Фото: ХГС

Движение транспорта на улице Каденюка, возле дома №9/23, будет запрещено завтра, 24 октября, до 17:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных мероприятий. Объехать закрытый участок можно по свободной от работ полосе», – написали в мэрии.

Троллейбусы на улице Каденюка на участке от проспекта Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого ходить не будут. Поэтому на время проведения ремонтных работ транспорт будет курсировать по-новому:

№25: ст. м. «Дворец Спорта» — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — ул. Каденюка — пр. Петра Григоренко — пр. Героев Харькова — ст. м. «Дворец Спорта».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Каденюка, возле дома №9/23, будет запрещено завтра, 24 октября, до 17:00.".