Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу

Движение транспорта на улице Каденюка, возле дома №9/23, будет запрещено завтра, 24 октября, до 17:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных мероприятий. Объехать закрытый участок можно по свободной от работ полосе», – написали в мэрии.

Троллейбусы на улице Каденюка на участке от проспекта Петра Григоренко до бульвара Богдана Хмельницкого ходить не будут. Поэтому на время проведения ремонтных работ транспорт будет курсировать по-новому:

№25: ст. м. «Дворец Спорта» — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — ул. Каденюка — пр. Петра Григоренко — пр. Героев Харькова — ст. м. «Дворец Спорта».