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Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу

Суспільство 10:12   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу Фото: ХМР

Рух транспорту на вулиці Каденюка біля будинку №9/23 буде заборонений завтра, 24 жовтня, до 17:00.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних заходів. Об’їхати закриту ділянку можна вільною від робіт смугою“, – написали в мерії.

Тролейбуси на вулиці Каденюка на ділянці від проспекту Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького не ходитимуть. Тому на час проведення ремонтних робіт транспорт курсуватиме по-новому:

№25: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Каденюка біля будинку №9/23 буде заборонений завтра, 24 жовтня, до 17:00.".