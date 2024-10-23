Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу
Фото: ХМР
Рух транспорту на вулиці Каденюка біля будинку №9/23 буде заборонений завтра, 24 жовтня, до 17:00.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних заходів. Об’їхати закриту ділянку можна вільною від робіт смугою“, – написали в мерії.
Тролейбуси на вулиці Каденюка на ділянці від проспекту Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького не ходитимуть. Тому на час проведення ремонтних робіт транспорт курсуватиме по-новому:
№25: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».
Читайте також: Вночі 0, вдень до +18: прогноз погоди у Харкові та області на 23 жовтня
Популярно
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение транспорта, міськрада, перекроют дорогу, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 10:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Каденюка біля будинку №9/23 буде заборонений завтра, 24 жовтня, до 17:00.".