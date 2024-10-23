Завтра в Харкові тролейбус змінить маршрут, через ремонт перекриють дорогу

Рух транспорту на вулиці Каденюка біля будинку №9/23 буде заборонений завтра, 24 жовтня, до 17:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних заходів. Об’їхати закриту ділянку можна вільною від робіт смугою“, – написали в мерії.

Тролейбуси на вулиці Каденюка на ділянці від проспекту Петра Григоренка до бульвару Богдана Хмельницького не ходитимуть. Тому на час проведення ремонтних робіт транспорт курсуватиме по-новому:

№25: ст. м. «Палац Спорту» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Палац Спорту».