16 НАРами ударили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали Силы обороны возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боев еще идут. По Петропавловке, Андреевке и Купянску российская авиация ударила 16 НАРами и четырьмя КАБами.