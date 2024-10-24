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16 НАРами ударили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:31   24.10.2024
Оксана Якушко
16 НАРами ударили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ НАР РФ Фото: Wikimedia Commons

На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали Силы обороны возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боев еще идут. По Петропавловке, Андреевке и Купянску российская авиация ударила 16 НАРами и четырьмя КАБами.

Читайте также: РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.".