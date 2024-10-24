16 НАРами ударили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
НАР РФ Фото: Wikimedia Commons
На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали Силы обороны возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боев еще идут. По Петропавловке, Андреевке и Купянску российская авиация ударила 16 НАРами и четырьмя КАБами.
Читайте также: РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, россияне, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «16 НАРами ударили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Старицы, сообщил Генштаб ВСУ.".