16 НАРами вдарили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували Сили оборони біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. П’ять боїв ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп’янську російська авіація вдарила 16 НАРами та чотирма КАБами.