16 НАРами вдарили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували Сили оборони біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. П’ять боїв ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп’янську російська авіація вдарила 16 НАРами та чотирма КАБами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, росіяни, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 17:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ.".