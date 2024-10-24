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Засуха на Харьковщине не прошла: 70% посевных площадей без воды — ХОВА

Общество 08:33   24.10.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Засуха на Харьковщине не прошла: 70% посевных площадей без воды — ХОВА

В Харьковской области из-за аномальной жары, а также длительного отсутствия дождей продолжается засуха. Недавние осадки не решили проблему, взошло только 0,1% озимых.

О ситуации на полях Харьковщины рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Ключевой вызов, кроме, безусловно, боевых действий, разрушения и заминированных земель, это погода в этом году — аномальная жара. Фиксируем, что около 70% посевных площадей сейчас (именно из тех, на которых продолжается посевная под озимую пшеницу), охвачены засухой. Верхние слои почвы практически полностью сухие. Снижение влаги метрового слоя стремится к нулю, и такой ситуации за определенное количество (около двух десятилетий) не фиксировали ни разу», — заявил Иванов на брифинге 23 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».

По данным чиновника, несмотря на засуху, посевная в области идет: зерновыми уже засеяли 256 тысяч га — 80% от прогноза. Большая часть (254 га) — это пшеница, еще по тысяче гектаров — под ячменем и рожью. Взойдет ли все посеянное, зависит от погоды.

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«Урожайность в следующем году будет зависеть от погодных условий в Харьковской области. Например, в этом году из-за аномальной жары, длительной засухи и пожаров в экосистемах урожайность по определенным культурам упала вдвое. В настоящее время всходы озимых зерновых культур получены на 0,3 тыс. га или 0,1% к засеянным площадям. Формирование и качество всходов будут полностью зависеть от осадков», — сказал Иванов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за аномальной жары, а также длительного отсутствия дождей продолжается засуха. Недавние осадки не решили проблему, взошло только 0,1% озимых".