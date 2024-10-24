Посуха на Харківщині не пройшла: 70% посівних площ без води – ХОВА

У Харківській області через аномальну спеку, а також тривалу відсутність дощів триває посуха. Нещодавні опади не розв’язали проблему, зійшло лише 0,1% озимини.

Про ситуацію на полях Харківщини розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Ключовий виклик, крім, безумовно, бойових дій, руйнування та замінованих земель, це погода цього року – аномальна спека. Фіксуємо, що близько 70% посівних площ зараз (саме з тих, на яких триває посівна під озиму пшеницю), охоплені посухою. Верхні шари ґрунту практично повністю сухі. Зниження вологи метрового шару прямує до нульових значень, і такої ситуації за певну кількість (близько двох десятиріч) не фіксували ні разу”, – заявив Іванов на брифінгу 23 жовтня, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

За даними чиновника, попри посуху, посівна в області йде: зерновими вже засіяли 256 тисяч га – 80% від прогнозу. Більша частина (254 га) – це пшениця, ще по тисячі гектарів – під ячменем і житом. Чи зійде все посіяне, залежить від погоди.

“Врожайність в наступному році залежатиме від погодних умов в Харківській області. Наприклад, цьогоріч внаслідок аномальної спеки, тривалої засухи та пожеж в екосистемах врожайність по певних культурах упала вдвічі. Наразі сходи озимих зернових культур отримані на 0,3 тис. га або 0,1% до засіяних площ. Формування та якість сходів цілком залежатимуть від опадів”, — сказав Іванов.