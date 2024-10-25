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4 боя отбили сегодня на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:34   25.10.2024
Оксана Якушко
4 боя отбили сегодня на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня прошли два боя, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска отражают атаки россиян у Волчанска.

Два штурма захватчиков отразили наши воины возле Голубовки на Купянском направлении. Идет бой рядом с Вишневым.

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Автор: Оксана Якушко
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4 боя отбили сегодня на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
4 боя отбили сегодня на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
25.10.2024, 17:34

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня прошли два боя, сообщил Генштаб ВСУ.".