4 боя отбили сегодня на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня прошли два боя, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска отражают атаки россиян у Волчанска.

Два штурма захватчиков отразили наши воины возле Голубовки на Купянском направлении. Идет бой рядом с Вишневым.