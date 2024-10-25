4 бої відбили сьогодні на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулися два бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наші війська відбивають атаки росіян біля Вовчанська.

Два штурми загарбників відбили наші воїни біля Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій поруч із Вишневим.