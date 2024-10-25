4 бої відбили сьогодні на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку сьогодні відбулися два бої, повідомив Генштаб ЗСУ.
Наші війська відбивають атаки росіян біля Вовчанська.
Два штурми загарбників відбили наші воїни біля Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій поруч із Вишневим.
Читайте також: Ворог намагався наступати на Харківщині 22 рази: ранкове зведення Генштабу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «4 бої відбили сьогодні на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулися два бої, повідомив Генштаб ЗСУ.".