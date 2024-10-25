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4 бої відбили сьогодні на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 17:34   25.10.2024
Оксана Якушко
4 бої відбили сьогодні на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулися два бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наші війська відбивають атаки росіян біля Вовчанська.

Два штурми загарбників відбили наші воїни біля Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій поруч із Вишневим.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулися два бої, повідомив Генштаб ЗСУ.".