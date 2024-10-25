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Двоим россиянам, пытавшим семейную пару из Волчанска, сообщили о подозрении

Происшествия 18:44   25.10.2024
Оксана Якушко
Двоим россиянам, пытавшим семейную пару из Волчанска, сообщили о подозрении Фото: Нацполиция

Во время оккупации Волчанска Харьковской области в марте 2022 года россияне ворвались в дом, избили семейную пару автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством за украинскую позицию и содействие ВСУ, сообщила Нацполиция Украины.

Не выбив из супругов никаких признаний, россияне обыскали их дом и украли сто тысяч гривен.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили личности преступников. Это – 42-летний военнослужащий 71 ордена красного флага бригады десантных кораблей балтийского флота РФ из Калининградской области и 52-летний руководитель одной из оперативных групп 5-й службы ФСБ РФ из Ростова-на-Дону.

Пока им сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Волчанска Харьковской области в марте 2022 года россияне ворвались в дом, избили семейную пару автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством.".