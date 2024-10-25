Двоим россиянам, пытавшим семейную пару из Волчанска, сообщили о подозрении

Во время оккупации Волчанска Харьковской области в марте 2022 года россияне ворвались в дом, избили семейную пару автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством за украинскую позицию и содействие ВСУ, сообщила Нацполиция Украины.

Не выбив из супругов никаких признаний, россияне обыскали их дом и украли сто тысяч гривен.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили личности преступников. Это – 42-летний военнослужащий 71 ордена красного флага бригады десантных кораблей балтийского флота РФ из Калининградской области и 52-летний руководитель одной из оперативных групп 5-й службы ФСБ РФ из Ростова-на-Дону.

Пока им сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.