Двоим россиянам, пытавшим семейную пару из Волчанска, сообщили о подозрении
Фото: Нацполиция
Во время оккупации Волчанска Харьковской области в марте 2022 года россияне ворвались в дом, избили семейную пару автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством за украинскую позицию и содействие ВСУ, сообщила Нацполиция Украины.
Не выбив из супругов никаких признаний, россияне обыскали их дом и украли сто тысяч гривен.
Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили личности преступников. Это – 42-летний военнослужащий 71 ордена красного флага бригады десантных кораблей балтийского флота РФ из Калининградской области и 52-летний руководитель одной из оперативных групп 5-й службы ФСБ РФ из Ростова-на-Дону.
Пока им сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Нацполиция, пытки, россияне, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Волчанска Харьковской области в марте 2022 года россияне ворвались в дом, избили семейную пару автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством.".