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Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру

Події 18:44   25.10.2024
Оксана Якушко
Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру

Під час окупації Вовчанська Харківської області у березні 2022 року росіяни увірвалися до будинку, побили сімейну пару автоматом та битою, стріляли по ногах і погрожували вбивством за українську позицію та сприяння ЗСУ, повідомила Нацполіція України.

Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їхній будинок і вкрали сто тисяч гривень.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили особи злочинців. Це – 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з Калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з Ростова-на-Дону.

Наразі їм повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Вовчанська у березні 2022 року росіяни увірвалися до будинку, побили сімейну пару автоматом та битою, стріляли по ногах і погрожували вбивством.".