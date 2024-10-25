Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру

Під час окупації Вовчанська Харківської області у березні 2022 року росіяни увірвалися до будинку, побили сімейну пару автоматом та битою, стріляли по ногах і погрожували вбивством за українську позицію та сприяння ЗСУ, повідомила Нацполіція України.

Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їхній будинок і вкрали сто тисяч гривень.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили особи злочинців. Це – 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з Калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з Ростова-на-Дону.

Наразі їм повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.