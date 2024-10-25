Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру
Під час окупації Вовчанська Харківської області у березні 2022 року росіяни увірвалися до будинку, побили сімейну пару автоматом та битою, стріляли по ногах і погрожували вбивством за українську позицію та сприяння ЗСУ, повідомила Нацполіція України.
Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їхній будинок і вкрали сто тисяч гривень.
Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили особи злочинців. Це – 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з Калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з Ростова-на-Дону.
Наразі їм повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Читайте також: За військові злочини на Харківщині судитимуть окупантів із РФ та «ЛНР»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Нацполиция, пытки, росіяни, рф, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Вовчанська у березні 2022 року росіяни увірвалися до будинку, побили сімейну пару автоматом та битою, стріляли по ногах і погрожували вбивством.".