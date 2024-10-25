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Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области

Погода 19:53   25.10.2024
Оксана Якушко
Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман 🌫, видимость 200 — 500 м.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза ❄️ до 4° тепла, днем ​​8 — 13° тепла.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° тепла, днем ​​9 — 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".