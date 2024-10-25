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Вночі мороз -1, туман. Якою буде погода 26 жовтня у Харкові та області

Погода 19:53   25.10.2024
Оксана Якушко
Вночі мороз -1, туман. Якою буде погода 26 жовтня у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 26 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці місцями туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌥.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° тепла, вдень 9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".