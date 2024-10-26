21 раз атаковали ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки у города Волчанск.

На Купянском направлении за сутки россияне 17 раз штурмовали наши позиции возле Голубовки, Степовой Новоселовки и Вишневого.