21 раз атакували ЗС РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулися чотири ворожі атаки біля міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу росіяни 17 разів штурмували наші позиції біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.