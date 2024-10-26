Ночью мороз, утром туман. Какая будет погода 27 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями 🌥.

Без осадков☀️.

Ночью и утром местами туман 🌫️, 200 – 500 м.

Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.

Температура воздуха: ночью от 1º мороза ❄️ до 4º тепла, днем ​​9 — 14º тепла.

По городу: Облачно с прояснениями 🌥.

Без осадков☀️.

Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3º тепла, днем ​​11 — 13º тепла.