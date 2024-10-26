Ночью мороз, утром туман. Какая будет погода 27 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями 🌥.
Без осадков☀️.
Ночью и утром местами туман 🌫️, 200 – 500 м.
Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1º мороза ❄️ до 4º тепла, днем 9 — 14º тепла.
По городу: Облачно с прояснениями 🌥.
Без осадков☀️.
Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3º тепла, днем 11 — 13º тепла.
Читайте также: Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью мороз, утром туман. Какая будет погода 27 октября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 20:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".