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Ночью мороз, утром туман. Какая будет погода 27 октября в Харькове и области

Погода 20:13   26.10.2024
Оксана Якушко
Ночью мороз, утром туман. Какая будет погода 27 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями 🌥.
Без осадков☀️.
Ночью и утром местами туман 🌫️, 200 – 500 м.
Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1º мороза ❄️ до 4º тепла, днем ​​9 — 14º тепла.

По городу: Облачно с прояснениями 🌥.
Без осадков☀️.
Ветер юго-западный ↗️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3º тепла, днем ​​11 — 13º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".