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Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 27 жовтня у Харкові й області

Погода 20:13   26.10.2024
Оксана Якушко
Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 27 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність 🌥.

Без опадів☀️.

Вночі та вранці місцями туман 🌫️, 200 – 500 м.

Вітер південно – західний ↗️, 3 – 8 м/с.

Температура  повітря🌡: вночі від 1 º морозу ❄️ до 4 º тепла, вдень 9 – 14º тепла.

По місту: Мінлива хмарність 🌥.

Без опадів☀️.

Вітер південно – західний ↗️, 3 – 8 м/с.

Температура  повітря🌡: вночі  1 – 3º тепла, вдень 11 – 13º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 20:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".