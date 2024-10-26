Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 27 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність 🌥.
Без опадів☀️.
Вночі та вранці місцями туман 🌫️, 200 – 500 м.
Вітер південно – західний ↗️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 1 º морозу ❄️ до 4 º тепла, вдень 9 – 14º тепла.
По місту: Мінлива хмарність 🌥.
Без опадів☀️.
Вітер південно – західний ↗️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3º тепла, вдень 11 – 13º тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 20:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".