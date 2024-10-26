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Опасность на дорогах: густой туман наблюдают в Харькове и области

Погода 09:30   26.10.2024
Оксана Якушко
Опасность на дорогах: густой туман наблюдают в Харькове и области Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 26 октября в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.

В первой половине дня 26 октября по области и городу будет сохраняться туман 🌫️, видимость 200 — 500 м.

(I уровень опасности, желтый 🟡)

Читайте также: Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 26 октября в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.".