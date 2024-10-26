Опасность на дорогах: густой туман наблюдают в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 26 октября в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.

В первой половине дня 26 октября по области и городу будет сохраняться туман 🌫️, видимость 200 — 500 м.

(I уровень опасности, желтый 🟡)