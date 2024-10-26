Опасность на дорогах: густой туман наблюдают в Харькове и области
Фото: Укргидрометцентр
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 26 октября в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.
В первой половине дня 26 октября по области и городу будет сохраняться туман 🌫️, видимость 200 — 500 м.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 09:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 26 октября в Харькове и области сообщил региональный центр гидрометеорологии.".