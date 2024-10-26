Небезпека на дорогах: густий туман спостерігають у Харкові та області
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 26 жовтня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.
У першій половині дня 26 жовтня по області та по місту зберігатиметься туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 09:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 26 жовтня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.".