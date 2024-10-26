Небезпека на дорогах: густий туман спостерігають у Харкові та області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 26 жовтня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.

У першій половині дня 26 жовтня по області та по місту зберігатиметься туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)