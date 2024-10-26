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Небезпека на дорогах: густий туман спостерігають у Харкові та області

Погода 09:30   26.10.2024
Оксана Якушко
Небезпека на дорогах: густий туман спостерігають у Харкові та області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 26 жовтня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.

У першій половині дня 26 жовтня по області та по місту зберігатиметься туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 26 жовтня у Харкові та області повідомив регіональний центр із гідрометеорології.".