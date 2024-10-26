Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
Фото: Нацполиция
16-летнюю девочку, поехавшую к подруге и пропавшую на сутки, правоохранители нашли на одни из станций метро в Харькове, сообщили в Нацполиции.
25 октября стало известно, что 16-летняя девушка уехала в Харьков, в гости к подруге, и в течение суток домой не вернулась и на связь не выходила.
Как выяснилось, девушка находилась на одной из станций метрополитена – не успела вернуться домой к комендантскому часу.
Полицейские отвезли девушку по месту жительства и передали отцу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, комендантский час, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрополитен, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 11:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнюю девочку, поехавшую к подруге и пропавшую на сутки, правоохранители нашли на одни из станций метро в Харькове, сообщили в Нацполиции.".