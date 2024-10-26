Live
  • Сб 26.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове

Происшествия 11:20   26.10.2024
Оксана Якушко
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове Фото: Нацполиция

16-летнюю девочку, поехавшую к подруге и пропавшую на сутки, правоохранители нашли на одни из станций метро в Харькове, ​​сообщили в Нацполиции.

25 октября стало известно, что 16-летняя девушка уехала в Харьков, в гости к подруге, и в течение суток домой не вернулась и на связь не выходила.

Как выяснилось, девушка находилась на одной из станций метрополитена – не успела вернуться домой к комендантскому часу.

Полицейские отвезли девушку по месту жительства и передали отцу.

Читайте также: Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
25.10.2024, 11:28
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
25.10.2024, 21:38
Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории
26.10.2024, 06:00
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
26.10.2024, 11:20
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
25.10.2024, 08:20
ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев
ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев
26.10.2024, 12:40

Новости по теме:

15:31
Сексуальное насилие над 4-летней на Харьковщине: будут судить экс-мужа бабушки
21:59
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
20:06
Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове
19:06
В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой
11:52
13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее

Вы читали новость: «Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнюю девочку, поехавшую к подруге и пропавшую на сутки, правоохранители нашли на одни из станций метро в Харькове, ​​сообщили в Нацполиции.".