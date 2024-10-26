Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове

16-летнюю девочку, поехавшую к подруге и пропавшую на сутки, правоохранители нашли на одни из станций метро в Харькове, ​​сообщили в Нацполиции.

25 октября стало известно, что 16-летняя девушка уехала в Харьков, в гости к подруге, и в течение суток домой не вернулась и на связь не выходила.

Как выяснилось, девушка находилась на одной из станций метрополитена – не успела вернуться домой к комендантскому часу.

Полицейские отвезли девушку по месту жительства и передали отцу.