Школярка не встигла повернутись додому через комендантську годину в Харкові

16-річну дівчинку, яка поїхала до подруги та зникла на добу, правоохоронці знайшли на одні зі станцій метро у Харкові, повідомили в Нацполіції.

25 жовтня стало відомо, що 16-річна дівчина поїхала до Харкова, до подруги, але протягом доби додому не повернулася і на зв’язок не виходила.

Як з’ясувалося, дівчина знаходилася на одній зі станцій метрополітену – не встигла повернутися додому до комендантської години.

Поліціянти відвезли дівчину за місцем проживання та передали батькові.