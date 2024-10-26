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Школярка не встигла повернутись додому через комендантську годину в Харкові

Події 11:20   26.10.2024
Оксана Якушко
Школярка не встигла повернутись додому через комендантську годину в Харкові

16-річну дівчинку, яка поїхала до подруги та зникла на добу, правоохоронці знайшли на одні зі станцій метро у Харкові, повідомили в Нацполіції.

25 жовтня стало відомо, що 16-річна дівчина поїхала до Харкова, до подруги, але протягом доби додому не повернулася і на зв’язок не виходила.

Як з’ясувалося, дівчина знаходилася на одній зі станцій метрополітену – не встигла повернутися додому до комендантської години.

Поліціянти відвезли дівчину за місцем проживання та передали батькові.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річну дівчинку, яка поїхала до подруги та зникла на добу, правоохоронці знайшли на одні зі станцій метро у Харкові, повідомили в Нацполіції.".