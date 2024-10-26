Школярка не встигла повернутись додому через комендантську годину в Харкові
16-річну дівчинку, яка поїхала до подруги та зникла на добу, правоохоронці знайшли на одні зі станцій метро у Харкові, повідомили в Нацполіції.
25 жовтня стало відомо, що 16-річна дівчина поїхала до Харкова, до подруги, але протягом доби додому не повернулася і на зв’язок не виходила.
Як з’ясувалося, дівчина знаходилася на одній зі станцій метрополітену – не встигла повернутися додому до комендантської години.
Поліціянти відвезли дівчину за місцем проживання та передали батькові.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: девочка, комендантский час, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрополитен, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 11:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річну дівчинку, яка поїхала до подруги та зникла на добу, правоохоронці знайшли на одні зі станцій метро у Харкові, повідомили в Нацполіції.".