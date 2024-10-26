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Три боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:27   26.10.2024
Оксана Якушко
Три боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Всего на Харьковском направлении сегодня произошло семь боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска отразили четыре атаки россиян возле Волчанска и Старицы. Еще три боя вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Пять штурмов россиян отбили вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении.

Возле Кругляковки и Кондрашовки идут еще три боя. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами НАРов.

Читайте также: 21 раз атаковали ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Харьковском направлении сегодня произошло семь боев, сообщил Генштаб ВСУ.".