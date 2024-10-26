Три боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Всего на Харьковском направлении сегодня произошло семь боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска отразили четыре атаки россиян возле Волчанска и Старицы. Еще три боя вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Пять штурмов россиян отбили вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении.

Возле Кругляковки и Кондрашовки идут еще три боя. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами НАРов.