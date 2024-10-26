Три боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Всего на Харьковском направлении сегодня произошло семь боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Наши войска отразили четыре атаки россиян возле Волчанска и Старицы. Еще три боя вблизи Старицы до сих пор продолжаются.
Пять штурмов россиян отбили вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении.
Возле Кругляковки и Кондрашовки идут еще три боя. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами НАРов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Харьковском направлении сегодня произошло семь боев, сообщил Генштаб ВСУ.".