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Три бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:27   26.10.2024
Оксана Якушко
Три бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Усього на Харківському напрямку сьогодні відбулося сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наші війська відбили чотири атаки росіян біля Вовчанська та Стариці. Ще три бої поблизу Стариці досі тривають.

П’ять штурмів росіян відбили поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого на Куп’янському напрямку.

Біля Кругляківки та Кіндрашівки точаться ще три бої. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами НАРів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього на Харківському напрямку сьогодні відбулося сім боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".