ISW: РФ пытается закрепиться около Оскола и штурмовать Купянск-Узловой

Утром 28 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте на Харьковском и Купянском направлении.

Несмотря на постоянные штурмы РФ на Харьковском направлении, добиться каких-либо успехов россиянам так и не удалось, сообщили аналитики.

«Пресс-секретарь Харьковской группировки войск Украины полковник Евгений Романов заявил, что 60 процентов артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, которыми российские войска обстреливают на харьковском направлении, производят в Северной Корее. Романов заявил, что северокорейские снаряды некачественны, не поражают цель и не взрываются в нужный момент», – уточнили в ISW.

В свою очередь российские блогеры заявили, что спецназ РФ уже пересек Оскол и действует вблизи Сенькового. Однако в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждений.

«Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, заявил, что российские войска усиливают планирующие бомбовые удары по Купянскому и восточному (левому) берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться на левом берегу реки Оскол и штурмовать Купянск-Узловой (южнее Купянска). Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к северу от Купянска возле Кондрашовки; к югу от Купянска возле Кругляковки, Колесниковки, Загрызового; юго-восточнее Купянска близ Вишневого, Лозовой, Берестового; восточнее Купянска вблизи Петропавловки», – добавили в ISW.