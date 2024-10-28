ISW: РФ пытается закрепиться около Оскола и штурмовать Купянск-Узловой
Утром 28 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте на Харьковском и Купянском направлении.
Несмотря на постоянные штурмы РФ на Харьковском направлении, добиться каких-либо успехов россиянам так и не удалось, сообщили аналитики.
«Пресс-секретарь Харьковской группировки войск Украины полковник Евгений Романов заявил, что 60 процентов артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, которыми российские войска обстреливают на харьковском направлении, производят в Северной Корее. Романов заявил, что северокорейские снаряды некачественны, не поражают цель и не взрываются в нужный момент», – уточнили в ISW.
В свою очередь российские блогеры заявили, что спецназ РФ уже пересек Оскол и действует вблизи Сенькового. Однако в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждений.
«Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, заявил, что российские войска усиливают планирующие бомбовые удары по Купянскому и восточному (левому) берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться на левом берегу реки Оскол и штурмовать Купянск-Узловой (южнее Купянска). Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к северу от Купянска возле Кондрашовки; к югу от Купянска возле Кругляковки, Колесниковки, Загрызового; юго-восточнее Купянска близ Вишневого, Лозовой, Берестового; восточнее Купянска вблизи Петропавловки», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте на Харьковском и Купянском направлении.".